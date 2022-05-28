دغيم: السايح منتحل لصفة رئيس المفوضية وأفشل 5 فرص للانتخابات

وصف النائب، زياد دغيم، تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، بشأن استعدادهم لإجراء الانتخابات، بالتصريحات المثيرة للسخرية، معتبراً إياها استهزاءً بذاكرة وعقل الشعب الليبي.

وقال دغيم إن الخطير في الأمر هو أن الإعلان الدستوري مجمد عمليا في ظل إغلاق الدائرة الدستورية المختصة بنصوصه ومدى تنفيذها والالتزام بها من قبل السلطات الأخرى.

وجدد دغيم للمرة الخامسة على حد قوله، اعتقاده باستحالة إجراء انتخابات في وجود السايح الذي أفشل 5 فرص بالخصوص منذ عام 2014 وقرار انتخاب الرئيس وختامها لغز القوة القاهرة.

دغيم شدد خلال تصريحاته على أن السايح منتحل لصفة رئيس المفوضية وفق حكم القضاء بمصراتة الذي أبطل تعيينه هو ومجلس المفوضية الناقص، وأوجب إعادة تشكيله.

وتابع دغيم: أتوقع انتقال عدوى عدم التقيد بالإعلان الدستوري واعتماد مؤسسة بديلة عن المفوضية لإجراء الانتخابات في ظل إغلاق الدائرة الدستورية.

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