ظاهرة الإرهاب انفجرت في أفريقيا بفضل الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24

قال، موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، إن ظاهرة الإرهاب انفجرت في قارة أفريقيا بفضل الأزمة الليبية.

وقال فكي، في كلمة بمناسبة الدورة الاستثنائية السادسة عشرة لمؤتمر الاتحاد الأفريقي حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات، “أود أن أذكّر بأن الظاهرة كانت موجودة في البداية بشكل رئيسي في الصومال والجزائر. وبعد هزيمتها في الجزائر، ازدهرت للأسف في الصومال”.

وأضاف، “منذ عام 2011 انفجرت بالفعل في إفريقيا بفضل الأزمة الليبية. حيث شجع ذلك وصول آلاف المقاتلين والمرتزقة الأجانب إلى منطقة الساحل. ولقد تسببت في تدفق المنظمات الإرهابية المهزومة في الشرق الأوسط وتسبب في تداول غير منضبط للأسلحة تدريجيا”.

وقال فكي، إن “الإرهاب نما وامتد إلى مناطق أخرى من القارة. من ليبيا وموزمبيق ومالي وخليج غينيا في غرب إفريقيا إلى الصومال عبر الساحل وحوض بحيرة تشاد وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية”. وأضاف، “تستمر العدوى الإرهابية في النمو”.

الرد على الإرهاب

وتابع فكي، “كانت إفريقيا سريعة في الرد من خلال إنشاء قوات قتالية مشتركة، مثل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، نظام أتميس في الصومال، والقوة المشتركة متعددة الجنسيات في حوض بحيرة تشاد، والقوة المشتركة G5 الساحل، ومجموعة سادك في موزمبيق”.

وقال، “أضيف إلى التدابير التنفيذية إعادة تنشيط الاتحاد الأفريقي للصكوك القانونية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، مثل خطة العمل لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة في عام 2002 كإطار تنفيذي لاتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية بشأن الإرهاب. ومكافحته، المعتمد في عام 1999 والبروتوكول الملحق به المعتمد في عام 2004″.

وأضاف، “على الرغم من كل هذه المبادرات، فإن الإرهاب لا يضعف في القارة”. وأرجع ذلك بسبب “عدم كفاية التضامن الأفريقي مع البلدان التي تقع ضحية للإرهاب، وكذلك بسبب عدم احترام الالتزامات”.

وقال، “سأستشهد فقط بحالة القوة الأفريقية الجاهزة التي لم تبدأ عملها بعد منذ إنشائها. في هذا الموضوع غابت الإرادة السياسية رغم أن لدينا الوسائل والرجال الذين نحتاجهم”.

وأضاف، “يبلغ عدد الجيوش الأفريقية حوالي 2700000 رجل. إن تعبئة 1 إلى 2 بالمئة فقط من هذه القوى العاملة وتزويدهم بالوسائل اللازمة، سيجعل من الممكن تقليل اعتمادنا على القوات الأجنبية ومواجهة الإرهاب، مع فرصة أفضل للنجاح”.

ضعف الدعم الدولي

وقال فكي، “إن تباطأت حربنا ضد الإرهاب بسبب عدم وجود التزام قوي من جانب المجتمع الدولي من جانبنا. وهذا ينطبق علينا بسياسة الكيل بمكيالين دوليين. في حين أن الحرب ضد داعش في الشرق الأوسط قد استفادت من التعبئة الدولية على جميع المستويات، فإن الحرب ضد الإرهاب في إفريقيا تقلصت إلى الحد الأدنى”.

وأضاف، “علاوة على ذلك، فإن الموارد المالية والبشرية التي ينشرها المجتمع الدولي لعمليات حفظ السلام لا تتناسب في حجمها مع تلك، التي لا تذكر، التي خصصها نفس المجتمع الدولي للجهود الوطنية الأفريقية لمكافحة الإرهاب.”