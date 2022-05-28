بوريطة: نؤكد على دعم المغرب لإجراء انتخابات توافقية في ليبيا

أعرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عن حرص بلاده على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء بوريطة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث أكد أن بلاده تدعم إجراء انتخابات حرة وشفافة وفق إطار قانوني متفق عليه من قبل الليبيين.

بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، كما استعرض الطرفان عدداً من القضايا المشتركة بين البلدين،.

ويشار الى أن رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” يشارك منذ الجمعة في أعمال القمة الاستثنائية الـ 15 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، المنعقدة في عاصمة غينيا الاستوائية ملابو، لمناقشة الوضع الإنساني في القارة.