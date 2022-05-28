ليبيا في المرتبة 78 في تقرير السعادة العالمي

صنف تقرير السعادة العالمي للعام 2022 ليبيا في المرتبة 78 عالمياً، في تصنيف ضم نحو 146 دولة، حيث جاءت فنلندا على رأس القائمة للعام الخامس على التوالي والدنمارك في المرتبة الثانية وأيسلندا في المرتبة الثالثة وسويسرا في المرتبة الرابعة وهولندا في المرتبة الخامسة.

ويعتمد التصنيف الذي تطلقه شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة على عوامل متعلقة بالرفاهية الشخصية ومستويات الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط العمر المتوقع ومقاييس جودة الحياة الأخرى، استنادًا إلى متوسط البيانات التي تم جمعها على مدار ثلاث سنوات ومعادلة رياضية، تمنح القائمة التي دخلت عامها العاشر الآن درجة من 0 إلى 10.

وصُنفت أفغانستان كأكثر دول العالم حزناً للعام الثاني على التوالي، بينما عزا التقرير احتفاظ فنلندا بصدارة الترتيب لانخفاض معدلات الجريمة فيها، والبيئة الطبيعية الجميلة، والشعور القوي بالمجتمع والتعاون، والرعاية الصحية الشاملة.

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