المنفي يدعوا الدول الأفريقية للاهتمام بالتنسيق الأمني فيما بينها من أجل مستقبل أفضل للقارة السمراء

مالابو 28 مايو 2022 (وال)- دعا رئيس المجلس الرئاسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي محمد المنفي، الدول الأفريقية إلى التنسيق والتعاون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والآفات المرتبطة بها كالإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات وغسيل الأموال على المستويين الإقليمي أو الثنائي.

جاء ذلك في كلمة له اليوم السبت خلال أعمال القمة الاستثنائية السادسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا.

وطالب المنفي بضرورة تعزيز الحوار السياسي في الدول الأفريقية، والاهتمام بالتنسيق الأمني بين الدول، من أجل مستقبل أفضل للقارة السمراء، ولتجنيب حكوماتها التغييرات غير الدستورية والانقلابات، التي زادت خلال السنوات الأخيرة.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي في كلمته على أهمية دعم مكونات القوة الإفريقية الجاهزة لوجستياً وفنيًا، وتشجيع دعم جهود الاتحاد الأفريقي في تفعيل وتمويل صندوق السلم والأمن الإفريقي، ودعم الموقف الأفريقي الموحد فيما يتعلق بإصلاح منظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن.

كما دعا المنفي إلى الاستثمار في التنفيذ الجاد للخارطة العشرية لإسكات البنادق، للمساهمة في الحد من النزاعات وتعزيز الحكم الرشيد والحوكمة الإدارية والاقتصادية.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي في كلمته بدعم جهود المجموعات الاقتصادية والأليات الإقليمية وفقًا لإطار التعاون بينها وبين الاتحاد الإفريقي، خاصة تجمع دول الساحل والصحراء ودعم مسار نواكشوط بما يسهم في المحافظة على السلم والاستقرار وتعزيزهما في المنطقة

كما أشار المنفي إلى أهمية التنسيق الأمني عبر الحدود الذي تجسد في الاتفاق الأمني الرباعي الموقع عام 2018 بين كل من ليبيا تشاد النيجر والسودان. (وال)

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