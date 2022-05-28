سيرة محمود البوسيفي… مؤلف عبدالكريم الزياني الجديد

أعلنت مكتبة الكون، عن تعاقدها مع استاذ الإعلام المحاضر في جامعات الخليج العربي، الدكتور عبدالكريم الزياني لنشر كتابه “محمود البوسيفي.. قيصر الصحافة الليبية.. سيرة مدرسة”.

ويتناول الكتاب الذي سيصدر خلال الفترة المقبلة، سيرة الكاتب ونقيب الصحفيين الليبي السابق محمود البوسيفي بالإضافة إلى تناول شبكة علاقاته القوية من خلال تجربته الثرية في الإعلام الليبي والدولي.

والصحفي محمود البوسيفي ينحدر من مدينة غريان التي ولد فيها العام 1955، وقد تولى عدة مسؤوليات في الإعلام الليبي كما صدرت له عدة مؤلفات في السياسة والشعر والنثر.

يشار إلى أن غلاف الكتاب كان من إنجاز الخطاط ابراهيم المصراتي وتصميم اللوحة للفنان محمد قجوم في حين تولى المنفذ معتز عيسى بتنفيذ الغلاف.