الأرصاد: تراجع الحرارة بالشمال الشرقي باستثناء طبرق والمناطق الحدودية غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض غدا الأحد على المنطقة الشمالية الشرقية باستثناء طبرق والمناطق الحدودية، التي تشهد انخفاضا في الحرارة يوم الإثنين.

وأوضح المركز في بيان مساء اليوم السبت أن المناطق الغربية لن تشهد تغيرا كبيرا غدا الأحد، فيما ترتفع الحرارة بداية من يوم الإثنين بشكل تدريجي على معظم المناطق.

وصباح اليوم، توقع المركز أن تسود أجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال الغربي؛ لتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على المناطق الساحلية بين 25 و29 درجة مئوية، وعلى الدواخل بين 30 و36 درجة.

كما أنه من المحتمل أن تتأثر المناطق الغربية بدايةً من يوم الإثنين بكتلة هوائية ساخنة تتسبب في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بحيث تكون الأجواء صيفية.