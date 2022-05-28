منتسبو الشرطة القضائية يُعلّقون أعمالهم حتى تلبية مطالبهم

أعلن منتسبو جهاز الشرطة القضائية تعليق أعمالهم بكافة الفروع وإيقاف الزيارات بكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ووقف عرض النزلاء على النيابات والمحاكم باستثناء النزلاء الذين ينتهي حبسهم، إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

وعزا منتسبو جهاز الشرطة القضائية في بيان اطّلعت 218 على نسخة، منه تعليق أعمالهم لقلة الإمكانيات التي أثرت بشكل كبير على عمل الجهاز، بالإضافة لعدم توفر الرعاية الصحية للنزلاء بسبب النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وغياب التمويل اللازم لتغطية نفقات شركات التمويل والإعاشة.

وطالب البيان وزارة العدل بحكومة الوحدة بإقرار التأمين الطبي لأعضاء الجهاز، مؤكدين أن تعليق أعمالهم سيستمر إلى حين الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.

أعلن منتسبو جهاز الشرطة القضائية تعليق أعمالهم بكافة الفروع وإيقاف الزيارات بكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ووقف عرض النزلاء على النيابات والمحاكم باستثناء النزلاء الذين ينتهي حبسهم، إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

وعزا منتسبو جهاز الشرطة القضائية في بيان اطّلعت 218 على نسخة، منه تعليق أعمالهم لقلة الإمكانيات التي أثرت بشكل كبير على عمل الجهاز، بالإضافة لعدم توفر الرعاية الصحية للنزلاء بسبب النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وغياب التمويل اللازم لتغطية نفقات شركات التمويل والإعاشة.

وطالب البيان وزارة العدل بحكومة الوحدة بإقرار التأمين الطبي لأعضاء الجهاز، مؤكدين أن تعليق أعمالهم سيستمر إلى حين الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.

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