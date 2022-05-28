تشكيل غرفة أمنية في بلدية ربيانة

أخبار ليبيا 24

عقد وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية في الحكومة الليبية، فتحي التباوي، اجتماعا موسع بمقر ديوان بلدية ربيانة جنوب شرق ليبيا، لمناقشة العديد من الملفات الأمنية وعلى رأسها ملف الهجرة غير الشرعية.

وضم رئيس بلدية ربيانة ومدير مديرية الأمن ورئيس قسم الجوازات ومدير مكتب مكافحة المخدرات والتهريب. بمصلحة الجمارك ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى رئيس مكتب الدوريات الصحراوية ومجلس الحكماء وأعيان ربيانة والشورى قدرفي.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة عدة ملفات أمنية بالمنطقة على رأسها ملف الهجرة غير الشرعية وانعكاساتها الأمنية. وسبل مكافحتها بين الواقع والتحديات. واتخاذ الإجراءات وإنشاء الآليات الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة ومحاربتها اجتماعيا.

وتم الاتفاق على إنشاء غرفة أمنية لبلدية ربيانة برئاسة مدير الأمن عقيد جابر عبدالكريم. تضم كل الأجهزة الأمنية بالمنطقة.