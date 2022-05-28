جهاز الشرطة القضائية: تعليق العمل بكافة الفروع في البلاد

أعلن جهاز الشرطة القضائية تعليق العمل بكافة فروعه في البلاد حتي يتم الاستجابة لمطالبه المشروعة وفق قوله.

جاء ذلك في بيان أصدره الجهاز اليوم السبت تحصلت الساعة24 على نسخة منه، حيث ذكر فيه، إن قلة الإمكانيات التي تعاني منها كافة فروعه والمتمثلة في عدم وجود الآليات الخاصة بنقل النزلاء لعرضهم على المحاكم والنيابات المختصة أثرت بشكل كبير وملحوظ على عمله وفق نص البيان .

كما أكد البيان بان جهاز الشرطة القضائية أصبح غير قادر على توفير الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء والمتمثل في النقص الشديد في الادوية والمستلزمات الطبية والاعاشة نظرا لعدم وجود التغطية المالية الكافية لتغطية مستخلصات الشركات الموردة للإعاشة، محذرا من توقف عمل هذه الشركات في أي لحظة نتيجة عدم سداد مستحقاتهم المالية.

مضيفآ في بيانه بأن حكومة الوحدة الوطنية لم تهتم بتوفير مخصصات التموين الغذائي لأعضاء الجهاز مما أثر سلبا على استمرارية آلية العمل، داعيا وزارة العدل والحكومة بإقرار التأمين الطبي لأعضاء الجهاز.

كما أشار البيان إلى أن تعليق العمل سيشمل وقف الزيارات بكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل كذلك وقف عرض النزلاء على النيابات والمحاكم باستثناء النزلاء الذين ينتهي حبسهم .