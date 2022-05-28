السيسي في حضور وزير الرياضة بـ«حكومة الوحدة»: يجب مواجهة الانحرافات الفكرية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه من المهم توعية الشباب العربي لمواجهة «الانحرافات الفكرية»، وحثهم على الانخراط في التحول الرقمي؛ وذلك خلال لقائه مع وزراء الشباب والرياضة العرب اليوم السبت، بحضور وزير الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالشفيع الجويفي.

عقد اللقاء على هامش انعقاد الدورة 45 لمجلس وزارء الرياضة العرب بالقاهرة،فيما قال السيسي إن «قطاع الشباب يمثل بعدًا أساسيًا للأمن القومي للدول وإن هناك أهمية كبرى لبناء فهم ووعي حقيقي للشباب على نحو يعزز الاستقرار والأمن والسلام كهدف رئيسي، ويوفر عوامل التقدم والنجاح»، حسبما نقلت وزارة الرياضة في حكومة الوحدة.

وشدد السيسي على أهمية مساعدة الشباب على مواكبة التطورات في مجال التحول الرقمي، مشيرًا إلى وجود مجموعة الجامعات التكنولوجية الحديثة التي أقامتها مصر مؤخرًا لهذا الغرض.

السيسي: الشباب طاقة إيجابية يجب تحصينها من التطرف

وأضاف أن «كتلة الشباب تمثل طاقة إيجابية هائلة يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها، ولتحصين عقول الشباب العربي ضد الأيديولوجيات المتطرفة والحيلولة دون غرس أي أفكار هدامة أو مغلوطة بها، والتي من شأنها أن تهدد مقدرات وكيان الدول».

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كما شهد اللقاء شهد حوارا مفتوحا وتبادلا للرؤى بين السيسي والوزراء حول التجارب العربية المختلفة في العمل الشبابي والرياضي ، وكيفية الاستفادة منها في دعم الحوار الشبابي، وتوفير مساحة للتشاور بين الكوادر المجتمعية الشبابية في الوطن العربي بغية بلورة رؤى شبابية للتحديات التي تواجههم.

2023.. عاما للشباب العربي؟

وفي ختام اللقاء اقترح الرئيس المصري إطلاق عام 2023 عامًا للشباب العربي،« بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، وكذلك دراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي»، مشيرا إلى ضرورة «التصدي للشائعات وتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي».

السيسي في لقائه مع مجموعة من وزراء الرياضة العرب، 29 مايو 2022. (وزارة الرياضة بحكومة الوحدة)

السيسي في لقائه مع مجموعة من وزراء الرياضة العرب، 29 مايو 2022. (وزارة الرياضة بحكومة الوحدة)