إخماد حريق في غابة في منطقة عين مارة بالجبل الأخضر

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تمكنت فرق الإطفاء بهيئة السلامة الوطنية في كل من درنة والقبة والأبرق والقيقب، اليوم السبت، من إخماد حرائق اشتعلت في منطقة عين مارة بالجبل الأخضر.

ووجه المركز الإعلامي عين مارة الشكر لفرق الإطفاء مجتمعة وإلى مديرية أمن القبة ومركز شرطة عين مارة. والهلال الأحمر درنة، وكذلك سكان عين مارة والمناطق المجاورة على دورهم في إخماد الحرائق التي شبت في الغابة.

ونشر المركز، صورًا لعملية إخماد الحرائق في الغابة. وقال: ” كل الشكر والتقدير والاحترام لهؤلاء الرجال الشرفاء على وقفتهم الجادة وموقفهم الرجولي والشجاع في إخماد الحرائق بمنطقة عين مارة”.