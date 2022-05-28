المريمي: الدبيبة لا يستطيع أن يفعل شيئًا للبرلمان ولا لغيره

اعتبر المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان ” فتحي المريمي ” أنه لا قيمة لمهاجمة عبد الحميد الدبيبة، للبرلمان ومجلس الدولة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمريمي قال فيها:“ أن الدبيبة، لا يستطيع أن يفعل شيئًا للبرلمان ولا لغيره، هو متمترس خلف الميليشيات في طرابلس، ولا صلاحيات له، وحتى الجهات السيادية مثل مؤسسة النفط، ومصرف ليبيا المركزي، تدرك ذلك، والدبيبة، يعتبر، اليوم، في وضع المتمرد على السلطة التشريعية”.

كما أشار المريمي ، إلى أن الانتخابات لا تعني الدبيبة، ولا علاقة له بذلك من الناحيتين القانونية والدستورية، وكلامه عن الانتخابات يعد عبثًا، لا سيما أنه غير مختص لا دستوريًا ولا قانونيًا، في هذا الأمر، وفقآ لقوله.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان قائلآ: “بالنسبة لحكومة باشاآغا، فقد بدأت ممارسة عملها من سرت، والثلاثاء المقبل سيكون هناك اجتماع كبير في المدينة، بحضور مؤسسة النفط، ووزير المالية، ورئيس الحكومة، ومصرف ليبيا المركزي، وبرئاسة رئيس مجلس النواب”.