استعدادات في سرت لاستضافة اجتماع مجلس النواب

عقد عضو مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية اجتماعا للاتفاق على تشكيل غرفة إدارية خدمية برئاسة عميد البلدية سر للإعداد والتحضير لاستضافة المدينة اجتماع رئاسة مجلس النواب.

وتم خلال هذا الاجتماع الذي حضره عدد هام من المسؤولين بحث مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بسير العمل الخدمي بالمدينة ومعرفة الاحتياجات والمعوقات التى تواجه المواطنين.