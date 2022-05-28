تشييع جثمان أحد أفراد مديرية أمن طرابلس (صور)

شُيع عصر السبت جثمان أيوب عبدالنبي الرابطي، وهو أحد أفراد مكتب المعلومات والتحري بمديرية أمن طرابلس، وقد توفي خلال أدائه عمله.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن مراسم تشييع جثمان «شهيد الواجب أيوب عبدالنبي الرابطي» جرت عصر السبت، داعية الله أن «يتقبله بواسع رحمته ويدخله فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان».

حضر الجنازة عدد كبير من زملاء الراحل وذويه ومحبيه، وقد حمل بعض زملائه أكاليل الورود، بينما يرتدون زيهم الرسمي، وذلك تقديرًا منهم لتفانيه في العمل.

جانب من تشييع جثمان أيوب عبدالنبي الرابطي، أحد أفراد مديرية أمن طرابلس، 29 مايو 2022 (وزارة الداخلية)

جانب من تشييع جثمان أيوب عبدالنبي الرابطي، أحد أفراد مديرية أمن طرابلس، 29 مايو 2022 (وزارة الداخلية)

جانب من تشييع جثمان أيوب عبدالنبي الرابطي، أحد أفراد مديرية أمن طرابلس، 29 مايو 2022 (وزارة الداخلية)

جانب من تشييع جثمان أيوب عبدالنبي الرابطي، أحد أفراد مديرية أمن طرابلس، 29 مايو 2022 (وزارة الداخلية)

جانب من تشييع جثمان أيوب عبدالنبي الرابطي، أحد أفراد مديرية أمن طرابلس، 29 مايو 2022 (وزارة الداخلية)

جانب من تشييع جثمان أيوب عبدالنبي الرابطي، أحد أفراد مديرية أمن طرابلس، 29 مايو 2022 (وزارة الداخلية)