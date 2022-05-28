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البيوضي: الحل يكمن في استكمال العملية الانتخابية من حيث توقفت

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتقد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي سعي الأطراف السياسية نحو الصدام المسلح، رغم وضوح الحل، وهو استكمال العملية الانتخابية من حيث توقفت ومعالجة القوانين الانتخابية المنظمة من خلال القاعدة الدستورية.

وأضاف البيوضي في منشور أن هناك رفضاً دولياً وإقليمياً لخطوة تفجير الأوضاع ميدانياً، مشيراً إلى أن الجهد الدولي ينصب نحو إقرار قاعدة دستورية وموعد محدد للانتخابات، في ظل غياب الحماس الدولي للحكومة الموازية حتى من الدول المنتجة للاتفاق الليبي الليبي، وفق قوله.

وأشار البيوضي إلى أن حكومة الدبيبة تواجه معوقات متعددة وهي تجتهد لتحسين مركزها السياسي، لافتاً لصعوبة تقدير المواقف تجاهها وهي تعاني بسبب قضايا افتراس المال العام، وقد تلقت رسائل دولية واضحة بضرورة وضع حل لهذه المسألة.

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قناة 218 الليبية

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