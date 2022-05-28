جهاز دعم الاستقرار: لن نمنح الحصانة لأي مجرم يتبع الجهاز وعلى الجميع التحلي بالانضباط

طرابلس 28 مايو 2022 (وال)- أكد مدير مكتب شؤون جهاز دعم الاستقرار عقيد عبد السلام المسعودي، أن الجهاز لن يمنح الحصانة لأي مجرم أو يسمح لأي من منتسبيه بممارسة أي سلوك خاطئ.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع التعبوي الذي عقده بخريجي الدفعة الأولى من منتسبي الجهاز، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لجهاز دعم الاستقرار عبر موقع فيسبوك.

ونوه المسعودي بأن المسؤولية الملقاة على ضباط ومنتسبي جهاز دعم الاستقرار كبيرة في حفظ الأمن والنظام، وضمان استتباب الأمن للمواطنين والمؤسسات في كافة ربوع البلاد.

كما شدد على أهمية تفاني وانضباط كافة أعضاء الجهاز في عملهم، داعيا إياهم إلى التحلي بالأخلاق الحميدة. (وال)

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