النائب العام يُشدد على أهمية التكامل بين مكونات هيئة الشرطة وتعزيز التعاون فيما بينها

طرابلس 28 مايو 2022 (وال)- شدد النائب العام الصديق الصور على أهمية التكامل بين مكونات هيئة الشرطة، وتعزيز التعاون فيما بينها لتلافي العقبات التي تحد من فاعلية الملاحقة الجنائية؛ ودفع ما ترتبه الجرائم من آثار سلبية على المجتمع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الصور مع رئيس الغرفة الأمنية المشتركة غريان؛ ومدير أمن جادو؛ وعدد من القادة العاملين في مديرية أمن غريان؛ وإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وعددا من مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابات العامة بعدد من المحاكم الابتدائية.

وتناول النائب العام خلال الاجتماع بيانات إجراء التفتيش على أعمال مأموري الضبط القضائي؛ وعلى الأخص الملاحظات المتعلقة بتدني نسبة إنجاز إجراءات الاستدلال؛ وتنفيذ أوامر النيابة العامة.

ونبه الصور إلى ضرورة إيفاء أعضاء هيئة الشرطة بواجبهم الوظيفي؛ وتنفيذ أوامر سلطة التحقيق – بوصفها مرتكز إجراءات التحقيق – بالدقة والسرعة المطلوبة من خلال خطة تنفيذ المهام المسندة إلى الغرفة الأمنية المشتركة في دوائر اختصاص مديريات الأمن الواقعة في دائرة اختصاص محكمة استئناف غريان .

وتطرق المجتمعون في الختام إلى بنود الخطة الموضوعة والمدة الزمنية المحددة لتنفيذها؛ عقب تقديم مجلس الوزراء للإمكانيات المادية اللازمة للإدارة وتسيير العمل.

وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها بمكتب النائب العام؛ والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف غريان؛ وعدد من أعضاء النيابة المكلفين بالتفتيش القضائي في دوائر المحاكم الابتدائية: جادو؛ غريان؛ نالوت؛ الزنتان. (وال)

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