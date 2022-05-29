غنيوة: ندعوكم للتحلي بالأخلاق الحميدة

أكد مدير مكتب الميليشيا المسماة “دعم الاستقرار” التي يرأسها عبد الغني الككلي الملقب بـ “غنيوة” عبدالسلام المسعودي على أن “الجهاز لن يمنح الحصانة لأي مجرم، أو يسمح لأي من منتسبيه بممارسة أي سلوك خاطئ”، بحسب قوله.

كما أشار المسعودي، بحسب المكتب الإعلامي للميليشيا، الى أن “المسؤولية الملقاة على ضباط ومنتسبي الجهاز كبيرة في حفظ الأمن والنظام، وضمان استتباب الأمن للمواطنين والمؤسسات في كافة ربوع البلاد”، بحسب قوله.

كما شدد على “أهمية تفاني وانضباط كافة أعضاء الجهاز في عملهم”، داعيا إياهم إلى “التحلي بالأخلاق الحميدة”.