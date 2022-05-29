الحاسي: لن أسمح بالتلاعب في مرتبات الليبيين

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ” عبدالسلام الحاسي ” أنه لا يجوز للمصرف المركزي اصدار بيانات او أي أمر يخص الزبائن أو العملاء المقيدين في الحسابات، مشيراً إلى أن المصرف المركزي وقع في خطأ كبير واعتداء صارخ على اختصاصات وزارة المالية والحكومة التي اثبتت ان الصديق الكبير من خلال ادارته الفردية مسيطر على الحكومة بهذه الأموال.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة للحاسي قال فيها: إن المسؤول عن سوء الإدارة والمتورط هو الصديق الكبير، معتبراً انه حاكم ليبيا بالأموال الليبية.

كما شدد الحاسي ، على أن الكبير هو المطلوب رقم 1 لعدة نقاط منها عدم الشفافية والوضوح ومحاربته للبنوك الموجودة في المنطقة الشرقية ومطالباته بتغيير بعض مجالس ادارتها بحسب قوله.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية قائلآ: “لن أسمح بالتلاعب في مرتبات الليبيين نحن شركاء في الوطن ومصيرنا واحد ويجب احترام مؤسساتنا والليبيين ومرتباتهم”.

كما رأى أن الحكومة منتهية الولاية، لم تقوم بمراعاة شعورهم كشركاء في الوطن، مؤكداً أن الصديق الكبير لابد من ان يمتثل على الاقل للجان المختصة من مجلس النواب.