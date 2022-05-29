تعليق العمل بجهاز الشرطة القضائية

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أصدر، أعضاء جهاز الشرطة القضائية، السبت، بيانا أعلنوا فيه تعليق العمل بكافة الفروع بسبب المعاناة التي يكابدونها في كامل الفروع، حسب البيان.

ويشمل تعليق العمل وقف الزيارات بكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وكذلك وقف عرض النزلاء على النيابات والمحاكم باستثناء النزلاء الذين ينتهي حبسهم.

وأرجع البيان تعليق العمل إلى المعاناة التي يكابدها جهاز الشرطة القضائية بكافة فروعه.

وتمثلت المعاناة، “في قلة الإمكانيات والتي أثرت بشكل كبير وملحوظ على عمل الجهاز، وذلك في نقل النزلاء طبقا لمواعيدهم وعرضهم على المحاكم والنيابات المختصة، نظـرا لـعـدم وجـود وتوافر الآليات الخاصة بنقلهم”.

وكشف البيان، عـدم قـدرة الجهاز “عـلى توفير الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء، والمتمثل في النقص الشديد في الأدوية. والمستلزمات الطبية أيضا الإعاشة نظـرا لعـدم وجـود التغطية المالية الكافية لتغطية مستخلصات الشركات الموردة للإعاشة”.

ووجه أعضاء الشرطة القضائية أصابع الاتهام لحكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعدم الاهتمام بتوفير مخصصات التموين الغذائي لأعضاء الجهاز، مما أثر سلبا على استمرار آلية العمل، وكذلك مطالبة وزارة العـدل وحكومة الوحدة بإقرار التأمين الطبي لأعضاء الجهاز.