التباوي: يجب العمل برؤية مشتركة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

قام وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية فتحي التباوي بزيارة إلى بلدية ربيانة، رفقه عضو المجلس النواب عن دائرة الرابعة الفرعية الكفرة ربيانة عبد السلام شوها، وكان في استقباله عدد من الشخصيات والمسئولين بالبلدية .

وفور وصولهما قام وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية وعضو المجلس النواب بافتتاح عدة من المقرات في خطوة هي الأولي من نوعها في المنطقة شملت مكتب السجل المدني ربيانة، وقسم الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وقسم المرور والترخيص بالبلدية.

وعقد الوزير اجتماعا موسعا بمقر ديوان بلدية ربيانه ضم كل الأجهزة الأمنية في المنطقة، ناقش خلاله عدة ملفات أمنية في مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية انعكاساتها الأمنية وسبل مكافحتها بين الواقع والتحديات، وإنشاء الآليات الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة ومحاربتها اجتماعيا.

من جهته أكد التباوي على ضرورة العمل برؤية مشتركة بين مختلف القطاعات الأمنية لوضع إستراتيجية من شأنها الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على الأمن القومي الليبي، والإجراءات المتخذة مع مراعاة الجوانب الإنسانية للمهاجرين.

وتم خلال الزيارة إنشاء غرفة أمنية مشتركة للبلدية، برئاسة مدير أمن مديرية ربيانة تضم كل الأجهزة الأمنية بالمنطقة.