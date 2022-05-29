مجلس الأمن يمنح عائلة القذافي إذن سفر بشكل مؤقت

قرر مجلس الأمن الدولي، منح إذن سفر إنساني لمدة 6 أشهر، لزوجة معمر القذافي صفية فركاش وابنيه محمد وعائشة.

جاء ذلك في بيان نُشِر على موقع الأمم المتحدة،ذكر أن إذن السفر يبدأ في الأول من يونيو وينتهي في الثلاثين من نوفمبر من العام الجاري.

كما نوه مجلس الأمن الدولي بأنه بموجب هذا القرار فإنه يحق لصفية فركاش ونجلي القذافي القيام برحلات غير محدودة لأغراض إنسانية على أن تخطر الدول التي يزورونها مجلس الأمن بوصولهم لأراضيها خلال ثمان وأربعين ساعة.

ويُذكر أن تقديم إعفاء من حظر السفر لأسباب إنسانية يكون مشروطًا “بتقديم الأشخاص المعفيين معلومات عنهم قبل الرحلة بشهر وفي غضون شهر بعد الرحلة”.

كما يُلزم قرار مجلس الأمن، الدول التي تسمح لهم بالسفر إلى أراضيها أو المرور عبرها، بإخطار اللجنة المعنية بمجلس الأمن في غضون الساعات الـ24 لوصولهم أو مرورهم، عبر إشعار كتابي، يتضمن تاريخ دخولهم والمدة المتوقّعة لإقامتهم.

ويجوز لمجلس الأمن تعليق الإعفاء من حظر السفر، أو إعادة العمل به، في حالة عدم استيفاء الشروط المحدّدة.

ومن الجدير بذكره أن ، مجلس الأمن كان قد رفع قيود السفر عن صفية فركاش وعائشة ومحمد القذافي لمدة 6 أشهر في ديسمبر الماضي.