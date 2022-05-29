وزير الدفاع التشادي: حصيلة العنف في منطقة كوري بوغودي 100 قتيل و 40 مصاب

العنوان – إنجامينا

كشف وزير الدفاع التشادي، داود يايا إبراهيم أن حصيلة العنف في منطقة كوري بوغودي يوم الأحد الماضي وصلت 100 قتيل و 40 مصاب.

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية أن أعمال العنف اندلعت بسبب مشاجرات بين عمال مناجم في الموقع على بعد 45 كم من الحدود الليبية، وليس عنفا طائفيا كما يقال.

وأكد الوزير التشادي أنه تم القبض على حوالي 20 شخصا وستتم مساءلتهم عن أفعالهم في المحكمة، موضحًا أن قوات الأمن استعادت السلام والهدوء منذ مساء الأربعاء.

وذكر إبراهيم أن العمال ينتمون إلى جنسيات أخرى، موريتانية وليبية ونيجيرية ومغربية، مؤكدًا أن من بين 3 إلى 4 آلاف من عمال مناجم الذهب الذين قاموا بتشغيل الموقع، تم إرسالهم إلى ليبيا بناء على طلبهم.

وأفاد وزير الدفاع التشادي أنه تم اتخاذ خطوات لاستعادة الأمن بالكامل في المنطقة، أولا، بإغلاق موقع التعدين، وطرد جميع عمال مناجم الذهب إلى بلادهم الأصلية، وقمنا بنقلهم بمعداتنا العسكرية.