القليب: نسعى للانتهاء من تسديد ديون العلاج للمستشفيات التركية

عقد السفير الليبي بتركيا مصطفى القليب اجتماعا مع أعضاء لجنة حصر وتسديد ديون العلاج بالخارج لمناقشة الديون المتراكمة عن السنوات السابقة وآلية سدادها.

وشدد القليب خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع بعملية الانتهاء من مراجعة الديون المترتبة على سنوات سابقة حتى يتسنى حل كافة المشاكل العالقة بملف العلاج والدخول في بداية مرحلة جديدة تتسم بسهولة وسلاسة الإجراءات، مؤكدا أن ذلك سوف يساهم في توفير العلاج والدواء للمرضى.

من جانبه أكد مكتب مراجعة الديون أنه انتهى من مراجعة عدد اثنين من المستشفيات من أصل خمسة متعاقد معها المكتب الصحي، وهو بصدد الانتهاء من مراجعة البقية وفقا لما نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها الرسمية .

كما تطرق أعضاء لجنة تسديد الديون إلى الآليات التي اتبعها المكتب والمدة الزمنية لتقديم التقرير النهائي للنتائج والتي حددها بأسبوعين كحد أقصى.