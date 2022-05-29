الزادمة يتعهد بتوفير سيارة إطفاء لبلدية زلة بعد حادثة حريق بإحدى المزارع

العنوان – زلة

تعهد نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة توفير سيارة إطفاء حرائق بشكل عاجل لبلدية زلة عقب اندلاع الحريق في إحدى المزارع بالبلدية.

وأعطى الزادمة تعليماته بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب اندلاع الحريق، وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.

وشدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة حصر الخسائر وتعويض المتضررين، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين لإعادة زرع أعداد كبيرة من شجر النخيل وغيره من الاشجار المثمرة.

وأجرى االزادمة اتصالًا بعميد بلدية زلة علي عبدالجليل للاطمئنان على سلامة المواطنين والمزارعين، ومعرفة النتائج الأولية حول الحادثة.