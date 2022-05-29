المرعاش: ليبيا ليست بحاجة لقرارات حظر بل بحاجة لتوريد السلاح لجيشها الذي يحارب الإرهاب

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش إن الحظر الأممي للسلاح على ليبيا لم يحترمه أحد.

المرعاش أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”إلى أن تقرير خبراء في الأمم المتحدة يبقى “قاصرًا ومختصرًا” لأنه لم يذكر التفاصيل المهمة المتعلقة بالحظر ولم يسم الدول التي لا تزال تنتهك حظر السلاح وترفض تفتيش سفنها أو طائراتها المحملة بمختلف انواع العتاد والأسلحة والذخائر.

وأكد أنه يجب إدانة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ما وصفه بـ”التقصير المتعمد”، في تسمية الدول التي تنتهك حظر السلاح على ليبيا وتحاول حجب الحقائق بذكر نصف الحقيقة، مشيرًا إلى أن ذلك السلوك الأممي يعد تواطؤًا مع دول تخرق عمدًا قرارات مجلس الأمن الدولي.

وتابع “كان من الأولى بالخبراء الذين كتبوا التقرير، ذكر أعداد وخط سير الطائرات والسفن التي لا تزال تهبط في مطارات مصراتة وطرابلس وقاعدة الوطية الجوية، من بعض الدول”.

وشدد على أن ليبيا ليست في حاجة إلى قرارات حظر لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به بل في حاجة لتوريد السلاح لجيشها الوطني الذي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع ويسعى لإنهاء فوضى المليشيات المسلحة التي يصلها السلاح باستمرار، والتي تشكل الخطر الأول على استقرار ليبيا وسيادتها الوطنية.

وحول دور عملية إيريني الأوروبية الهادفة لمراقبة حظر السلاح على ليبيا، قال إن العملية “فاشلة بامتياز”، بسبب انقسام دول الاتحاد الأوروبي وتنافسها المحموم على النفوذ في ليبيا.

وأكد أن أوروبا لن تستطيع مستقبلًا التأثير في الملف الليبي لكونها تواجه أزمة غير مسبوقة ضمن إطارها الجيوسياسي المباشر فى الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، والتي أظهرت بشكل جلي استمرار القارة العجوز في التبعية للولايات المتحدة الأمريكية.

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