بريد ليبيا تطلق أول طابع بريدي خاص بالمرأة

أكدت الشركة القابضة للاتصالات إطلاق أول طابع بريدي خاص بالمرأة الليبية، مؤكدة أن ذلك جرى بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات “في إطار جهودها لدعم المرأة“.

وقالت الشركة إن الطابع البريدي أطلق في احتفالية ذكرى تأسيس وحدة دعم المرأة بالمفوضية، الخميس الماضي، “وذلك إيمانًا بدور المرأة؛ تعزيزًا لجهودها، وإجلالًا لمساهماتها“.

وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس إدارة المفوضية عماد السايح، على ضرورة تمكين المرأة وتسليط الضوء على ما تبذله من مجهودات، مشيرًا إلى “الدور اللوجستي لشركة بريد ليبيا ودعمها المفوضية من خلال نقلها المواد والوسائل الانتخابية الخاصة بالعملية الانتخابية إلى مختلف ربوع ليبيا“.

ويشار الى أن اعتماد الطابع البريدي، جاء بحضور السايح، وأعضاء مجلس المفوضية، ورئيس مجلس الإدارة بشركة “بريد ليبيا” طارق الشطشاط، وسفيري هولندا وفرنسا، وعدد من رؤساء ومديري المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.