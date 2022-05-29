بوجواري يبحث احتياجات حي علي بن أبي طالب “السرتي”

العنوان – بنغازي

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي السبت مع رئيس المجلس المحلي حي علي بن أبي طالب”السرتي” علي هويدي احتياجات الحي.

وأصدر بوجواري، تعليماته برصف شارع السوق بالمنطقة وتركيب أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية للشارع الرئيسي داخل الحي.

وشدد رئيس المجلس التسييري للبلدية على صيانة الطُرق المُتهالكة التي توجد فيها حُفر وهُبوطات وتنظيف شبكة الصرف الصحي.

وأثنى هويدي على الجهد المبذول من البلدية وعلى تجاوب رئيس المجلس التسييري للبلدية بشأن تلبية احتياجات المنطقة في عدد من المجالات.