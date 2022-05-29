تقرير أممي: لا بد من معالجة الإخفاقات بقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة في ليبيا

ليبيا – أكد تقرير نشرته عدة منظمات أممية من بينها صندوق الأمم المتحدة للطفولة تعرض البنية التحتية في ليبيا إلى أزمات كبيرة على خلفية الصراع في البلاد.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه من مضامين صحيفة المرصد أشار للمعاناة الشديدة لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة لضغط النازحين والمهاجرين غير الشرعيين على المجتمعات المضيفة مؤكدا إن قرابة الـ40% من السكان يعتقدون أن عدم الحصول على المياه سببه الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وأضاف التقرير إن 31% من السكان يحصلون على المياه من خلال الشبكة العامة فيما يعتمد 45% منهم بشكل أساسي على ماهو معبأ منها لتلبية احتياجاتهم مؤكدا الإبلاغ عن المشكلات المتعلقة مثل اللون والذوق والرائحة من قبل 65% ممن تم استطلاع آرائهم في وقت تمكن 5% من السكان من معالجة مياههم قبل شربها.

وكشف التقرير إن السكان المعتمدين على المياه المعبأة يدفعون 69 دينارا كل شهر فيما تحقق مسؤولون من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وأكاديميون من عدة حالات اختلاط لمياه الصرف الصحي بمياه الشرب وتم وصفها مساهم رئيسي في التلوث.

وأبدى من تم استطلاع آرائهم عدم ثقتهم بالشركة لمعالجة مشاكل الشبكة المائية ما جعلهم يحلون مشاكلهم بأنفسهم في وقت تم فيه تسجيل نقص كبير في القدرات الحكومية للاستجابة للفيضانات التي تحدث لمرة واحدة على الأصل سنويات في مناطق عدة في ليبيا.

وأوضح التقرير إن 94% ممن تم استطلاع آرائهم لهم إمكانية الوصول للصابون و100% منهم يرون إن استخدام المراحيض ومرافق غسل اليدين لوجود هذه الخدمة في المساجد التي لا يخلو أي حي منها مشيرا إلى وجوب توفير الحمامات العامة لخدمة المجتمع في خارج أوقات الصلاة.

وأوصى التقرير بإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة ورفع مستوى معرفة المواطنين للحد من التلوث وترشيد الاستهلاك مع وجوب تقديم الدعم المالي للفئات الأكثر ضعفا لتسهيل الحصول على مياه الشرب نظرا للتكلفة قياسا بمتوسط حجم المرتبات.

ومن بين التوصيات وجوب تقديم الحلول والخطط الإستراتيجية للبلديات في طرق جمع النفايات والتخلص منها ومحاولة تنفيذ خطط إعادة تدويرها من خلال استغلال وعي المواطنين بفرزها في المنازل مع أهمية زيادة اختبار جودة المياه بواسطة مختبر معتمد واستخدام النتائج لتحسين المعالجة.

ترجمة المرصد – خاص

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