مساع لمعالجة ملف الديون المترتبة على العلاج في تركيا

ليبيا – عقدت السفارة الليبية في تركيا اجتماعا مع أعضاء لجنة حصر وتسديد ديون العلاج في الخارج والمكتب التركي المكلف بمراجعة الديون.

بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد أشار إلى مشاركة الملحق الصحي المكلف بالسفارة رضوان امبية والمراقب المالي فيها الأزهر كشير في هذا الاجتماع الذي ترأسه السفير مصطفى القليب.

وشدد القليب على ضرورة الإسراع بعملية الانتهاء من مراجعة الديون المترتبة على سنوات سابقة حتى يتسنى حل كافة المشاكل العالقة بملف العلاج والدخول في بداية مرحلة جديدة تتسم بسهولة وسلاسة الإجراءات لأن هذا يساهم في توفير العلاج والدواء للمرضى.

بدوره أكد مكتب مراجعة الديون الانتهاء من مراجعة بيانات 2 من المستشفيات من أصل 5 تعاقد معها المكتب الصحي وأنه بصدد الانتهاء من مراجعة البقية فيما تطرق أعضاء لجنة تسديد الديون إلى الآليات التي اتبعها المكتب والمدة الزمنية لتقديم التقرير النهائي للنتائج والتي حددها بأسبوعين كحد أقصى.

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