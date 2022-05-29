الأرصاد: أجواء معتدلة على مناطق شمال ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء معتدلة على مناطق الشمال، بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاعاً الاثنين على المناطق الغربية.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الأحد، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء الاثنين على بعض المناطق الغربية، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تتحول الاثنين إلى شرقية فجنوبية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 27 و 30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وما بين 31 و 36 درجة على الدواخل وتسجل ارتفاعاً من الاثنين.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول تدريجياً من مساء الأحد إلى شمالية غربية فشمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 28 و33 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتكون مرتفعة علي طبرق – جالو والجغبوب حيث تتراوح ما بين 39 و42 درجة وتسجل اعتدالاً الاثنين.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على غات، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول الاثنين شرقية فجنوبية شرقية نشطة أحياناً، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 37 و 40 درجة مئوية وتسجل ارتفاعاً الاثنين.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو فستكون السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول الاثنين إلى شمالية شرقية، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 39 و 42 درجة مئوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية