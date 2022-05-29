ايموهاغ الطوارق يطالبون بالتمثيل الفعلي في الحكومات القادمة | أخبار ليبيا 24

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اصدر الكونجرس الوطني لشباب ايموهاغ الطوراق في ليبيا اول بيان له بعد الاعلان عن تاسيسه فى منطقة جرمة الاثارية امس السبت.

وطالب البيان تسوية أوضاع المقيدين بالسجلات المؤقتة من الطوراق بصورة عاجلة.

كما طالب بالتمثيل الفعلي فى الحكومات القادمة و المشاركة فى اي حوار ليبي ليبي قادم .

بيان الكونجرس الوطني لشباب ايموهاغ الطوراق فى ليبيا طالب أيضا اعادة النظر فى تشكيل الادرات العليا و السفارات.

منوها أن استثمارات الدولة الليبية فى الخارج لم يراعى فيها كافة شرائح المجتمع الليبي.