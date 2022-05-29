ضبط تشكيل عصابي في بنغازي امتهن السلب بقوة السلاح

تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، من القبض على تشكيل عصابي يمتهن السلب من المواطنين بقوة السلاح.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي: “في اطار الخطة الموضوعة من قبل رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عميد سليمان بوشيبة بتسيير دوريات الأمن غير الظاهر بالمدنية لضبط الشارع العام والقبض على المطلوبين”.

وأضاف البيان “أثناء تجوال أعضاء التحريات استغاث بهم اثنان من العمالة الوافدة من الجنسية المصرية وأخبروا أعضاء التحريات بأنهم تعرضوا للاعتداء وسلب هواتفهم المحمولة من قبل أربعة أشخاص على متن مركبة آلية نوع هوندا سفك حمراء اللون”.

وتابع “قام أحد أفراد التشكيل بالوقوف عليهم عند جزيرة مصنع الانابيب بمنطقة القوارشة وطلب اثنين من العمالة لغرض تنظيف مزرعته وتم انتقال اثنان من العمالة الوافدة وعند وصولهم للمزرعة خرج عليهم ثلاثة أشخاص مسلحين وقاموا بضربهم وسلب هواتفهم المحمولة”.

واستطرد “تم انتقال أعضاء التحريات بنفس الوقت وتمشيط المنطقة بالكامل وتم مشاهدة شخصين من أفراد التشكيل وعلى الفور تم ضبطهم وبحوزتهم سلاح ناري نوع بريتا وتم الانتقال بهم إلى القسم”.

واستكمل “بالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى خ.ح.و من مواليد 1999 والثاني يُدعى م.ح.خ من مواليد 1998وإعترفوا بما نسب إليهم واعترفوا بعدة وقائع قاموا بها بنفس الطريقة”.

وواصل “كان برفقتهم شخصان آخران جاي البحث عنهم #وبالتعميم عليهم اتضح انهم مطلوبين لمركز شرطة رأس إعبيدة على ذمة أربع محاضر سلب بقوة السلاح، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”.