هبوط الدولار وارتفاع الاسترليني في السوق الرسمية

هبط سعر االعملة الأميركية وارتفعت البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد في مستهل تداولات الأسبوع مقارنة بتعاملات الخميس.

وانخفض متوسط سعر الدولار الأميركي قرشين اثنين ليسجل 4.75 دينار مقابل 4.77 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني قرشًا، مسجلًا 6 دنانير مقابل 5.99 دينار الخميس، في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.10 مقابل 5.09 دينار الخميس.

العملات العربية في السوق الرسمية

وعلى صعيد العملات العربية، انخفض سعر الريال السعودي قرشًا واحدًا إلى 1.26 دينار من 1.27 دينار الخميس الماضي، وارتفع الدينار التونسي عند 1.56 مقابل 1.55 دينار الخميس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار.

واستقر سعر الليرة التركية عند 0.29 دينار، وصعد سعر اليوان الصيني قرشًا واحدًا، مسجلًا 0.71 دينار مقابل 0.70 دينار أمس.