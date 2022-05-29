الأرصاد الجوية: أجواء معتدلة على معظم مناطق شمال ليبيا

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن تكون الأجواء معتدلة على معظم مناطق شمال ليبيا.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على المناطق الساحلية الممتدة من رأس اجدير غرباً إلى ساحل الجبل الأخضر شرقاً تتراوح مابين ( 25 – 30 ) مْ.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على الدواخل مابين ( 30 – 36 ) مْ ، بينما تكون مرتفعة على بقية المناطق فتكون مابين ( 37 – 42 ) مْ.

وافاد المركز أنه من المتوقع أن تتأثر المناطق الغربية يوم الغد بكتلة هوائية ساخنة نسبياً تسبب في ارتفاع درجات الحرارة.