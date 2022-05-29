بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 29 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 29 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء أجواء معتدلة هذا اليوم على مناطق الشمال بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاع يوم الغد علي المناطق الغربية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب , تتكاثر مساء يوم الغد علي بعض المناطق الغربية.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(27-30)مْ على المناطق الساحلية, و مابين (31-36)مْ على الدواخل، وتسجل ارتفاع من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (28-33)مْ وتكون مرتفعة اليوم علي طبرق – جالو والجغبوب حيث تتراوح مابين (39-42)مْ, وتسجل اعتدال يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على غات.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد شرقية فجنوبية شرقية نشطة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلي شمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39-42)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:08)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:00).