الحويج وفضيلة بن حمزة يبحثان تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري | أخبار ليبيا 24

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بحث وزير الاقتصاد و التجارة محمد الحويج مع وزيرة التجارة و تنمية الصادرات فضيلة بن حمزة بجمهورية تونس الخميس أوجه التعاون و متابعة و مراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لتفعيل اتفاقيات التبادل التجاري.

وبحث الاجتماع إنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين و تنشيط تجارة العبور نحو السوق الافريقية.

واستعرض اللقاء الية تنظيم و ضبط حركة السلع بين البلدين.

وبحث الحويج العراقيل التي تواجه رجال الاعمال الليبيين و سُبل تدليلها.

موكداً أنه تم ابرام عدة مذكرات تفاهم خلال شهر مايو 2022م بين غرف التجارة بالبلدين .

وأن المذكرات تحث رعاية وزارة الاقتصاد و التجارة بليبيا و بحضور سفير دولة تونس لدى ليبيا.

منوها أنها تأتي لرفع مستوى الصادرات و تسهيل حركة رجال الاعمال و الإجراءات المالية .

وأشار الحويج لزيارة رجال الاعمال من دولة تونس إلى ليبيا في إطار التعريف بالأنشطة الاقتصادية و الصناعية القائمة.

حيث إطلاع الوفد التونسي خلال الزيارة على الفرص الواعدة بقطاعات الصناعة و التجارة بهدف التشبيك بين القطاع الخاص بالبلدين .

وفي سياق متصل زار وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة نائب حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة في إطار تعزيز دور الغرف التجارية بين البلدين.

وتأتي الزيارة لوضع خطة عمل مشتركة تساهم في تنفيذ الإتفاقيات و مذكرات التفاهم بين البلدين.

كما شملت دراسة وإقامة مشاريع استثمارية للأنشطة الزراعية والطاقات المتجددة.

وتطرق الحضور إلى العديد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

واستمع الحويج للمشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمقترحات التي من شأنها حلحلة المشاكل.