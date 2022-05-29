كرموس: تعنت الدبيبة في تسليم السلطة سيؤدي إلى استعمال القوة

أكد عضو مجلس الدولة ، عادل كرموس، أن تعنت رئيس حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، ورفضه تسليم السلطة سيؤدي إلى استعمال القوة، خصوًصا بعد نهاية مدة الحكومة الشهر المقبل وفقًا لخارطة طريق اتفاق جنيف.

وقال كرموس، في تصريحات صحفية: الدبيبة لن يحظى بدعم دولي بعد هذا التاريخ ولن يستمر الدعم الذي حققه بشراء الذمم، وسيضطر إلى التسليم في نهاية المطاف.

وأضاف: المعلومات الواردة عن التحشيدات في طرابلس وأهدافها غير واضحة، متابعًا: ما يتداول لدى البعض أنها ليس لها علاقة بحروب جديدة وإنما هي استعراض تخريج دفعات من الجيش التابع للمنطقة العسكرية الغربية.