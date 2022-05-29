ميناء بنغازي يستقبل 1443 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية

أعلن ميناء بنغازي البحري استقبال خمس سفن محملة بسلع وبضائع متنوعة بينها سفينة تحمل 1443 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي أن الميناء استقبل سفينة نقل السيارات قراند (كولونيا) وعلى متنها 1443 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

واستقبل ميناء بنغازي أيضا سفينة نقل الحاويات( ألدرا) وعلى متنها عدد 360 حاوية بضائع متنوعة وكذلك السفينة ( كنت شيب جين) وعلى متنها عدد 195 حاوية محملة بسلع متنوعة واستقبل الميناء أيضا السفينة (رينر) وعلى متنها عدد158حاوية بضائع مختلفة وكذلك سفينة نقل الحبوب (يوني كي) وعلى متنها 6000 طن من حبوب الذرة الصفراء .