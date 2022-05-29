الإطاحة بتشكيل عصابي لتحويل مكونات الشبكة الكهربائية إلى نحاس للمتاجرة به

ليبيا – أكدت مديرية أمن طبرق مداهمة 3 ورش للمخلفات الصناعية وضبط محطــة كهربــاء وأســلاك كهربائيــة تابعــة لمؤسسة من مؤسسات الدولة في البلدية.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد إن عملية المداهمة تمت بعد ورود معلومات لمديرية التحري والقبض في مركز شرطة الجهاد بشأن القيام بعمليات التعامل مع المخلفات خارج إطار الدولة.

وأضاف البيان إن المداهمة أسفرت عن القبض على مصريين اثنين وسوداني يمارسون هذا العمل لتحويل ممتلكات الشركة العامة للكهرباء إلى نحاس لبيعه.

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