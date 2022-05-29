السفارة الليبية في تركيا تبحث حصر وتسديد ديون العلاج | أخبار ليبيا 24

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عقدت السفارة الليبية في تركيا تعقد اجتماعاً مع أعضاء لجنة حصر وتسديد ديون العلاج بالخارج والمكتب التركي المكلف بمراجعة الديون بحضور الملحق الصحي المكلف د.رضوان امبية والمراقب المالي بالسفارة الأزهر كشير.

وشدد السفير مصفى القليب فى الاجتماع على ضرورة الإسراع بعملية الإنتهاء من مراجعة الديون المترتبة على سنوات سابقة.

وأكد على حل كافة المشاكل العالقة بملف العلاج والدخول فى بداية مرحلة جديدة تتسم بسهولة وسلاسة الإجراءات.

منوها أن ذلك سوف يساهم في توفير العلاج والدواء للمرضى.

من جانبه أكد مكتب مراجعة الديون أنه انتهى من مراجعة عدد اثنين من المستشفيات من أصل خمسة.

وأكد أن هذه المستشفيات متعاقد معها المكتب الصحي وهو بصدد الانتهاء من مراجعة البقية.

كما تطرق أعضاء لجنة تسديد الديون إلى الآليات التي اتبعها المكتب والمدة الزمنية لتقديم التقرير النهائي للنتائج والتي حددها بأسبوعين كحد أقصى.

وفي سياق متصل التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أمس الجمعة، وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في مدينة إسطنبول التركية.

وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها ودعمها.

كما تمت مناقشة أوضاع الجالية الليبية والزوار الليبيين في تركيا، وسبل توفير أفضل الخدمات لهم.

وخاصة فيما يتعلق بالإقامة وتسهيل منحها وتجديدها بما يتوافق مع القوانين التركية.

وفي سياق ليس ببعيد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة رسم مسار توافقي يفضي لانتخابات في ليبيا .

وقال غوتيريش إن رسم مسار واضح وتوافقي يفضي لإجراء انتخابات في ليبيا أصبح ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى. مشددا على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات انفرادية يمكن أن تعمق الانقسامات القائمة. وتهدد التقدم الذي تحقق باتجاه الاستقرار والوحدة خلال العامين الماضيين.