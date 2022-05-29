بوجواري: مساعٍ لإمداد التجمع السكنى لمنطقة قاريونس بالغاز الطبيعي

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، مع مدير مكتب التشغيل بالشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز، موسى الزلاوى وكبير مهندسى متابعة المشروعات محمد الزوى حيث تم خلال اللقاء بحث اعتزام الشركة تنفيذ عدد من المشروعات السريعة التي تُغذى عدد من التجمعات السكنية بالغاز الطبيعي “SNG” من خلال تنفيذ محطات الغاز المُسال وضخه خلال شبكات توزيع الغاز، وإمكانية تنفيذ إمداد التجمع السكنى لمنطقة قاريونس بالغاز الطبيعي “غاز الطهى”.

وأكد بوجواري، على دعم ومُساندة الشركة بهذا الشأن واستعداد البلدية لتذليل كافة الصعوبات والمُساعدة في إنهاء المُتطلبات والإجراءات القانونية وتخصيص المساحات الأرضية اللازمة للمشروع، بحسب بيانه الإعلامي للبلدية.