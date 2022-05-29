الغرفة الأمنية بنغازي تبحث سبل مواجهة ظاهرة التسول

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بحث رئيس الغرفة الأمنية بنغازي العميد نوري الساعدي خلال أجتماع عقد بمديرية أمن بنغازي سبل مواجهة ظاهرة التسول.

واكد الساعدي على ضرورة وضع خطة محكمة للقضاء على الظاهرة التي انتشرت في ميادين وشوارع المدينة.

اللقاء كان بحضور الرائد معتز زقلام، من جهاز الظواهر السلبية، ومعاون قسم شرطة النجدة. المقدم جمعة بلال.

ورئيس قسم التمركزات الأمنية ورئيس وحدة ورئيس الشرطة النسائية النقيب فوزية الحسناوي.

في حين ذكرت المديرية إن اللقاء انتهى إلى ضع خُطة مُحكمة للقضاء على ظاهرة التسول والتي لُوحظ إنتشارها. في بنغازي.

وأكدت عمل هذه المجموعات بشكل دوري وتنشط في المناسبات.

في حين من يقفون ورائهم. يجنون أموالا طائلة، فضلا عن أنهم ينتمون لمختلف الجنسيات.

في حين وفي سياق أخر تمكن أعضاء مركز شرطة الكويفية ببنغازي. من ألقاء القبض على شخص متهم بالاعتداء المتكرر على والديه. وإثارة المشكلات بالمنزل، بسبب تعاطيه. المواد المخدرة.

وفي بيان لها، الخميس، قالت مديرية أمن بنغازي. أن أحد المواطنين يدعى “ف.ع.أ”. تقدم بشكوى ضد ابنه “ع.ف.ع.أ”، كونه يقوم بالاعتداء عليهم، وإثارة المشاكل. بالمنزل الكائن في منطقة الكويفية.

في حين أوضحت المديرية أن الشاكي أفاد أن ابنه من مُتعاطي المواد المخدرة وحبوب الهلوسة.

لافتا أنه قام برمي قنبلة يدوية وهو بحالة غير طبيعية، مما أدى إصابة المشكو. فيه برجليه.

في حين وأضاف البيان أن رئيس مركز شرطة الكويفية المقدم طارق نجم. انتقل رفقة أعضاء التحريات إلى منزل الشاكي بمنطقة الكويفية. وضبط الشخص المطلوب.

في حين عُثر. بحوزته على شريط من الحبوب المهلوسة نوع ترامادول وقطعة صغيرة. الحجم بنية اللون يشتبه بأن تكون مخدر الحشيش.

وكان بحالة غير طبيعية، ومصاب في رجليه إثر تفجيره القنبلة اليدوية.