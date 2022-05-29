الارصاد: كتلة هوائية ساخنة نسبياً على هذه المناطق بدءاً من الغــد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 29/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون معتدلة على معظم مناطق شمال ليبيا حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على المناطق الساحلية الممتدة من رأس اجدير غرباً إلى ساحل الجبل الأخضر شرقاً مابين ( 25 – 30 ) مْ، وعلى الدواخل مابين ( 30 – 36 ) مْ ، بينما تكون مرتفعة على بقية المناطق فتكون مابين ( 37 – 42 ) مْ.

ومن المتوقع وفقا للتقرير أن تتأثر المناطق الغربية يوم الغد بكتلة هوائية ساخنة نسبياً تسبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وفي تقرير سابق اشارت الارصاد إلى أن درجات الحرارة تبدأ فى التراجع على المنطقة الشمالية الشرقية ما عدا طبرق والمناطق الحدودية تبقي مرتفعة لتنخفض يوم الاثنين اما المناطق الغربية لاتغير كبير يطرأ يوم السبت لترتفع بداية يوم غدا الإثنين بشكل تدريجي على معظم المناطق ، والله اعـــــــــلم.