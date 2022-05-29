مديرية أمن بنغـازي: خطة أمنية لمواجهة ظاهرة التسول

عقدت مديرية أمن بنغازي اجتماعًا لمواجهة ظاهرة التسول، مشيرة إلى وضع خطة محكمة للقضاء على الظاهرة التي انتشرت في ميادين وشوارع المدينة.

وتم عقد الاجتماع، السبت، بمقر الغرفة الأمنية بنغازي برئاسة رئيس الغرفة العميد نوري الساعدي، وبحضور رئيس غرفة العمليات الرئيسية العقيد سالم الهدار، والمسؤول بالإدارة العامة للدعم المركزي العقيد رمضان المقصبي.

كما شارك في اللقاء الرائد معتز زقلام، من جهاز الظواهر السلبية، ومعاون قسم شرطة النجدة المقدم جمعة بلال، ورئيس قسم التمركزات الأمنية الرائد عمر البشتي، ورئيس وحدة الشرطة النسائية النقيب فوزية الحسناوي.

وذكرت المديرية أن اللقاء انتهى إلى ضع خُطة مُحكمة للقضاء على ظاهرة التسول والتي لُوحظ إنتشارها في بنغازي.

ويشار الى أنه في وقت سابق، قالت المديرية إن المتسولين ينتمون إلى عصابات ممنهجة ومنظمة تعمل بشكل دوري وتنشط في المناسبات، كما أن من يقفون ورائهم يجنون أموالا طائلة، فضلا عن أنهم ينتمون لمختلف الجنسيات.