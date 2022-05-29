تعليم حكومة الدبيبة: بدء تأهيل المعلمين لتدريس الإيطالية في ليبيا

أعلن مكتب التعاون الدولي بوزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن الانتهاء من اِمتحان المُقابلة الشخصية للمُتقدّمين للالتحاق بالدورة التدريبية للغة الإيطالية التي تُشرف عليها جامعة siena الإيطالية

وأوضح المكتب أن آخر اِمتحانات المُقابلة أجري صباح أمس السبت بمقر المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى محمد المقريف”، و مدير عام المركز الدكتور “علي الوافي”، ومستشار الوزير الدكتور “عبدالسلام الصغيّر”، مُضيفاً أن اِمتحاني المُقابلة الآخرين تمّ إجراؤهما خِلال الأسبوع الماضي في مدينتي بنغازي وسبها.

وأشاد المكتب بِجُهود السفارة الإيطالية في منح فرصة أخرى لتدريب طلاب وطالبات ليبيين، موضحاً أنه سيتم اِختيار 30 متدرّباً للدورة التي ستُقام خِلال شهر يوليو المُقبل، إذ ستكون المرحلة الأولى عن طريق التعليم عن بُعد لمدّة شهر، ينتقل بعدها المتدرّبين إلى إيطاليا لمُواصلة الدراسة بقاعات الجامعة لمدّة شهرين، قبل العودة إلى ليبيا وحضور الشهرين الأخيرين من التدريب عن بُعد.

ويأتي إقامة هذا التدريب اِستعداداً من الوزارة لتأهيل معلمين في مادة اللغة الإيطالية التي سيتم تدريسها خِلال السنوات المُقبلة، وذلك اِستجابة لخُطة الوزارة بتدريس اللغات الأجنبية في ليبيا.

وكان 56 طالب وطالبة ليبية قد تلقوا خِلال العام الماضي تدريباً في تدريس اللغة الإيطالية، بجامعة Ca’Foscari بمدينة البندقية الإيطالية.