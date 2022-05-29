مباحثات ليبية إيطالية حول إعادة إعمار درنة

بحث عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي مع القنصل الإيطالي كارلو باتوري، توطيد العلاقة بين الجانبين من أجل وضع أسس لتعاون سياسي واقتصادي طويل الأمد، من شأنه دعم برامج الإصلاح المؤسسي والخدمي في مختلف المجالات.

كما شهد اللقاء الذي عقد السبت لدى استقبال الغيثي لباتوري، مناقشة ملف إعادة الإعمار وتنشيط البرامج الاقتصادية لكلٍ من القطاع الحكومي والخاص، من خلال تحفيز الاستثمارات الداخلية والخارجية للوصول إلى التنمية المستدامة بما ينعكس على حياة المواطن بشكل إيجابي ومباشر.

جدير بالذكر أن زيارة القنصل الإيطالي إلى درنة والتي شملت جولة تفقدية لعدد من المواقع، ومن بينها المدينة القديمة، جاءت بناء على دعوة من غرفة الصناعة والتجارة والزراعة بالمدينة.

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