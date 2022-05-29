أجواء معتدلة هذا اليوم على مناطق الشمال وارتفاع في  درجات الحرارة يوم الغد على المناطق الغربية

طرابلس 29 مايو 2022 (وال) _توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية، الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة، بداية من اليوم الأحد.

الملخص العام

أجواء معتدلة هذا اليوم على مناطق الشمال بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاع يوم الغد على المناطق الغربية.

رأس إجدير حتى سرت- سهل الجفارة– جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء يوم الغد على بعض المناطق الغربية.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(27-30)مْ على المناطق الساحلية, و مابين (31-36)مْ على الدواخل، وتسجل ارتفاع من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى إمساعد – الواحات – مرادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (28-33)مْ وتكون مرتفعة اليوم علي طبرق – جالو والجغبوب حيث تتراوح مابين (39-42)مْ, وتسجل اعتدال يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على غات.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد شرقية فجنوبية شرقية نشطة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39-42)مْ . (وال _ طرابلس) ف و

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال