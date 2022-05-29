مباحثات ليبية إيطالية لتعزيز التعاون بين شركات الحديد والصلب في البلدين

بحث رئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقيه، خلال لقائه مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، سبل تعزيز التعاون مع شركات الحديد والصلب الإيطالية.

واستعرض اللقاء الذي جاء على هامش زيارة السفير الأحد إلى مقر الشركة، نتائج زيارة وفد الشركة لعدد من الشركات الإيطالية في فبراير الماضي، ومتابعة نتائجها وتعزيز التواصل، وحلحلة الإشكاليات والعقبات.

وأكد الفقيه خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين بالشركة، على استمرار دعمه لكل الجهود التي من شأنها رفع وتسريع وتيرة التعاون مع الجانب الإيطالي، واصفاً جهود بوتشينو بالجادة.

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